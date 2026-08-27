Dossier pédagogique et texte abrégé de Cédric Hannedouche Victor Frankenstein, jeune savant ambitieux, parvient à créer un être vivant à partir de fragments humains, Terrifié par sa propre oeuvre, il l'abandonne aussitôt, sans imaginer les conséquences de cet acte, Entre solitude, vengeance et quête d'identité, la créature raconte une histoire où le fantastique interroge les limites de la responsabilité humaine, Un roman fondateur signé Mary Shelley, Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits du texte lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version du texte accessible aux élèves DYS).