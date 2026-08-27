30 poèmes pour voyager

Choix des poèmes et dossier pédagogique de Léa Malek C, Baudelaire A, Rimbaud E, Dickinson T, Boni L, S, Senghor H, Dorion B, Cendrars M, Darwich G, Prassinos J, du Bellay E, Verhaeren... Désir d'émancipation, quête d'avenir, appel de l'ailleurs : de Du Bellay à Senghor, de Bashô à Emily Dickinson, de Tanella Boni à Mahmoud Darwich, les voix réunies dans cette anthologie explorent les élans intérieurs qui poussent à franchir les frontières du connu, Ces trente poèmes invitent à voyager autant dans les paysages du monde que dans ceux de l'imaginaire et de la mémoire, Une traversée poétique où chaque page ouvre un horizon, Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des poèmes lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet).