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Nine Peaks Tome 12

Tetsuhiro Hirakawa

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Une guerre des gangs, ça se gère entre père et fils ! La présence de Gaku dans le passé influe de plus en plus sur le cours des événements... Alors que son père aurait déjà dû s'emparer de trois lycées, il est toujours sous les ordres de Kanamori. Pire, c'est maintenant Yuzuki Kameto, leader charismatique, qui sera leur adversaire dans la conquête de Kogetsu au lieu de son loser de petit frère... Une offensive contre Aoba est lancée par les première et les seconde, et c'est Takashi Hibino, ami de Harumi à l'époque du collège, qui prend la tête des opérations après avoir supplanté le plus jeune des Kameto. Les retrouvailles s'annoncent mouvementées ! Mon père, ce héros... de la baston ! Le voyage dans le temps de Gaku lui permet de renouer avec sa famille, mais aussi d'affronter des adversaires plus tenaces que jamais... Face au duo Harumi-Gaku, les gangs du coin n'ont qu'à bien se tenir !

Par Tetsuhiro Hirakawa
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Tetsuhiro Hirakawa

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Nine Peaks Tome 12

Tetsuhiro Hirakawa trad. Jean-Benoît Sylvestre, Jean-Benoît Silvestre

Paru le 27/08/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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