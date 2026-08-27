Jujutsu Kaisen Modulo

La nouvelle génération d'exorcistes doit faire ses preuves pour sauver l'humanité ! 68 ans après la victoire sur Ryomen Sukuna, une nouvelle génération d'exorcistes s'entraîne pour prendre la relève. Yuka et Tsurugi, petits-enfants des surdoués Yuta Okkotsu et Maki Zenin, sont bien décidés à devenir aussi puissants que leurs prédécesseurs... Ils sont si absorbés par leur rivalité personnelle qu'ils n'ont guère envie de s'occuper de leur nouveau coéquipier, Maru. D'autant plus qu'il rechigne à dévoiler ses pouvoirs... et pour cause : Maru fait partie d'un groupe d'extraterrestres réfugiés sur Terre ! Il doit observer les humains et juger si une coexistence est possible... ou si la guerre s'impose. Sans le savoir, Yuka et Tsurugi se retrouvent au coeur d'une crise digne de l'apparition de Ryomen Sukuna ! Dans ce spin-off de Jujutsu Kaisen, la menace ne vient plus du fond des âges mais des confins de l'espace ! Gege Akutami est de retour pour élargir son univers, accompagné de l'élégant dessin de Yuji Iwasaki.