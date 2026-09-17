Conversations avec des films rend compte du travail et des inspirations d'un cinéaste, Jean Paul Civeyrac, dans ses échanges avec le journaliste de cinéma Jean-Christophe Ferrari. C'est lors de la sortie de Mes provinciales, en 2018, qu'une longue conversation à bâtons rompus est née, à partir de l'oeuvre du cinéaste, de sa nature qui ne cesse de dialoguer avec d'autres films, des tableaux, des romans, des poèmes, des textes philosophiques, permettant d'invoquer tout un monde de correspondances dont cet ouvrage, doté d'une iconographie riche et éclectique (plans des films, peintures, dessins, partitions, extraits de scénario et de découpage), témoigne. Conversations avec des films cherche à lever le voile sur les coulisses de la création artistique.