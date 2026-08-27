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#Beaux livres

Livre de coloriage par numéro Romance

Célia Beauduc

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Un livre de coloriages et 50 scènes emblématiques tirées de vos romantasy , comédies romantiques, grands classiques préférés ! (Re)plongez dans vos univers livresques préférés où les plus grandes histoires d'amour ont pris vie au fil des pages. Des romantasy populaires de Sarah J. Maas et Jennifer L. Armentrout aux romcoms entraînantes d'Emily Henry et Ali Hazelwood, de la littérature classique de Jane Austen et Shakespeare en passant par Madeline Miller, ce livre de coloriage vous fait découvrir 50 scènes emblématiques de la romance. Laissez libre cours à votre créativité pour colorier l'intensité entre Poppy et Hawke, la complicité entre Olive et Adam ou l'alchimie de Xaden et Violet. Que vous soyez fan de romantasy , que vous adoriez les bad boys ou préfériez les romances estivales, chaque coloriage est une porte ouverte sur un nouveau frisson. Un must-have pour tous les accros de slow burn , d' enemies to lovers , de friends to lovers et plus encore ! Pinceaux, crayons ou feutres, tout est permis pour faire vivre les plus belles relations romanesques. Un livre de coloriage non officiel. Dans la même collection : Coloriages par numéro Ghibli Coloriages par numéro Ghibli : 50 scènes enchantées à colorier Coloriages par numéro Jeux vidéo Coloriages par numéro Jeux vidéo : 50 adorables scènes à colorier

Par Célia Beauduc
Chez 404 Editions

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Auteur

Célia Beauduc

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriages adultes

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Livre de coloriage par numéro Romance

Célia Beauduc

Paru le 27/08/2026

112 pages

404 Editions

14,95 €

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Scannez le code barre 9791032411421
9791032411421
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