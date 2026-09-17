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Les voyages de la monnaie

Pierre-Marie Guihard, Jérémie Chameroy

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Le transport de la monnaie dans l'Antiquité romaine n'a laissé que peu de traces dans les sources écrites et archéologiques. Il faut pourtant imaginer que des contingents de monnaies plus ou moins importants sillonnaient régulièrement l'Orbis romain par les voies terrestres, fluviales et maritimes, aussi bien à l'initiative de l'Etat (pour acheminer la solde des troupes depuis l'atelier monétaire vers les frontières ou le produit des impôts vers Rome par exemple) que des particuliers - voyageurs, marchands ou spéculateurs dont les activités exigeaient d'emporter avec eux du numéraire d'or, d'argent ou de bronze. Cette mobilité accrue de la monnaie constitue un facteur économique de première importance qui permettait un certain rééquilibrage de l'approvisionnement monétaire en créant, tel un système de vases communicants, un afflux d'espèces abondantes dans une région vers une autre touchée par une pénurie de numéraire. A travers des études de cas s'appuyant aussi bien sur les sources littéraires que archéologiques et numismatiques, sont abordées les questions des contenants, du déplacement des outils de production monétaire, des acteurs et des motivations des transports de fonds publics et privés dans l'Occident et l'Orient romains. Le thème de l'ouvrage est replacé dans un cadre chronologique plus large à l'aide de comparaisons tirées des périodes médiévale et moderne, qui éclairent certaines permanences historiques dans les voyages de la monnaie tout en enrichissant la réflexion propre à l'Antiquité romaine.

Par Pierre-Marie Guihard, Jérémie Chameroy
Chez PU Rennes

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Auteur

Pierre-Marie Guihard, Jérémie Chameroy

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire antique

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Les voyages de la monnaie

Pierre-Marie Guihard, Jérémie Chameroy

Paru le 01/10/2026

PU Rennes

24,00 €

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