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Le guide ultime de l'estomac

Victor Laroche

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" La dysrégulation fonctionnelle des processus neuro-gastro-entérologiques montre une polyétiologie systémique impliquant une cascade d'interactions hétéroclitiques. " Quoi, vous n'avez rien compris ? D'ailleurs, vous ne saisisez pas grand-chose à votre digestion qui vous semble totalement incontrôlable ? Vous êtes en revanche sûr de vouloir en finir avec les ballonnements, brûlures et autres nausées ? Alors, vous avez frappé à la bonne porte ! Laissez-moi vous faire découvrir l'univers méconnu et passionnant de l'estomac, et son rôle dans la digestion. Entre alimentation ultra-transformée, stress chronique et rythme de vie effréné, ce véritable chef d'orchestre de votre bien-être est mis à rude épreuve. Dans ce livre, découvrez : L'impact des habitudes alimentaires, du stress et du mode de vie ; Des tests simples pour mieux vous connaître et comprendre vos symptômes ; Les actions à mettre en place pour reprendre le contrôle et soulager durablement vos symptômes ; Un programme complet, pour apaiser, réparer et renforcer votre estomac au quotidien. Finissez-en une bonne fois pour toutes avec les troubles digestifs ! Spécialisé dans les troubles digestifs et hormonaux, Victor Laroche est naturopathe, auteur et fondateur de Bettr, un laboratoire de compléments alimentaires dédié à la digestion. Diplômé de l'Institut Supérieur de Naturopathie et de la Fédération française des Ecoles de Naturopathie, il partage également ses conseils sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de @victor. naturopathe. Le Dr Julien Scanzi est hépato-gastro-entérologue et notamment auteur du best-seller Incroyable microbiote ! Voyage au coeur des étonnants pouvoirs de l'intestinaux Editions Leduc.

Par Victor Laroche
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Victor Laroche

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Questions du quotidien

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Le guide ultime de l'estomac

Victor Laroche

Paru le 27/08/2026

224 pages

Leduc.s éditions

18,00 €

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Scannez le code barre 9791028538453
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