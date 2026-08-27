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Les légumes en maraichage méditérranéen

Henri Ernout

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Guide d'installation et de développement d'entreprise maraichère en contexte méditerranéen. Il propose une approche historique et du contexte de la filière dans le Sud de la France. Il expose les bases théoriques et pratiques du maraichage, apportant une vue d'ensemble des techniques culturales diversifiées dans un cadre agronomique. Il présente les principales cultures, organisées par famille botanique et sous forme de fiches techniques illustrées, de la mise en place à la commercialisation

Par Henri Ernout
Chez Educagri

|

Auteur

Henri Ernout

Editeur

Educagri

Genre

Agriculture

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Les légumes en maraichage méditérranéen

Henri Ernout

Paru le 27/08/2026

Educagri

23,00 €

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Scannez le code barre 9791027506477
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