Le Gaïanisme, un nouvel humanisme

Et si la planète Terre devenait le centre d'une nouvelle spiritualité ? Le gaïanisme, né des travaux du chercheur britannique James Lovelock, s'affirme comme une réponse inédite aux bouleversements écologiques et culturels du troisième millénaire. Entre science et mythologie, le gaïanisme propose de penser la planète comme un organisme vivant, appelant à une éthique de l'interdépendance et de la responsabilité. Cet ouvrage en explore les fondements théoriques, les figures symboliques et les acteurs sociaux, tout en interrogeant son rapport aux religions traditionnelles. A travers une analyse sociologique et anthropologique, il montre que le gaïanisme n'est pas seulement une curiosité spirituelle, mais l'expression d'une mutation profonde de notre rapport au sacré et au vivant. A partir de ce mouvement hybride, critique et créatif, Frédéric Vincent esquisse les contours d'un nouvel humanisme planétaire et d'une solidarité écosophique à l'ère de l'Anthropocène.