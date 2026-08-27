La Petite Reine des années noires

Une course poursuite entre une Traction Avant et une résistante à bicyclette, un Paris silencieux sillonné de vélos cahotant sur les pavés, un porte-bagage chargé de provisions achetées à la campagne... les images qui relient la petite reine à l'Occupation sont innombrables. Après la défaite de 1940, la pénurie d'essence chamboule le quotidien : quelle que soit leur catégorie sociale, les Françaises et les Français sont bien obligés de pédaler. Il faut se rendre au travail, se nourrir, mais aussi parfois faire du sport ou s'évader le temps d'une randonnée. La vie des cyclistes n'est toutefois pas facile. Leur machine devient un objet précieux, difficile à entretenir et convoité, par les voleurs comme par l'occupant. Jamais la bicyclette n'a occupé une place aussi centrale dans le pays, au point que, dans les mémoires, elle rappellera durablement les souffrances des années noires. Cet ouvrage raconte une histoire inédite de l'Occupation : celle des corps, des longs périples et des privations comme celle des libertés arrachées.