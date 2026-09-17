Dogsred Tome 7

Entrez dans l'aréna et préparez-vous au choc ! Le coup d'envoi du tournoi national de hockey inter-lycées a été lancé ! Après un concours d'habileté qui a fait resurgir de vieilles rivalités et durant lequel Rou et Keiichi se sont particulièrement illustrés, il est temps de passer aux matchs. Les chiens fous d'Oinokami sont remontés à bloc... du moins, jusqu'à ce qu'ils soient foudroyés par une intoxication alimentaire fulgurante ! Sans possibilité d'être relayés par leurs coéquipiers, les six rescapés se retrouvent face aux 22 joueurs du lycée Ohwashi. Triompheront-ils de ces adversaires qui ont pour consigne d'éviter les arrêts de jeu pour les empêcher de reprendre leur souffle ? Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda ( Golden Kamui ) donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie !