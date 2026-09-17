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Dogsred Tome 7

Satoru Noda

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Entrez dans l'aréna et préparez-vous au choc ! Le coup d'envoi du tournoi national de hockey inter-lycées a été lancé ! Après un concours d'habileté qui a fait resurgir de vieilles rivalités et durant lequel Rou et Keiichi se sont particulièrement illustrés, il est temps de passer aux matchs. Les chiens fous d'Oinokami sont remontés à bloc... du moins, jusqu'à ce qu'ils soient foudroyés par une intoxication alimentaire fulgurante ! Sans possibilité d'être relayés par leurs coéquipiers, les six rescapés se retrouvent face aux 22 joueurs du lycée Ohwashi. Triompheront-ils de ces adversaires qui ont pour consigne d'éviter les arrêts de jeu pour les empêcher de reprendre leur souffle ? Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Satoru Noda ( Golden Kamui ) donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie !

Par Satoru Noda
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Satoru Noda

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Dogsred Tome 7

Satoru Noda trad. Alex Ponthaut

Paru le 17/09/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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