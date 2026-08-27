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#Album jeunesse

Le Petit Chaperon Rouge

Gemma Román

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Le Petit Chaperon rouge se réinvente dans un livre cartonné interactif à rabats, conçu pour les enfants dès 4 ans. A chaque double page, de grandes et petites fenêtres à soulever dévoilent des détails cachés, des personnages inattendus et des scènes pleines d'humour. Les jeunes lecteurs s'amusent à chercher le loup, à repérer les indices dans la forêt et à suivre l'histoire pas à pas, tout en participant activement au récit. Les textes courts et rassurants rendent ce classique accessible sans jamais effrayer, tandis que les illustrations lumineuses et expressives de Gemma Román donnent vie à un univers chaleureux. Un livre idéal pour développer l'attention, le langage, la motricité fine et le plaisir de lire ensemble, en transformant le conte en véritable jeu d'observation.

Par Gemma Román
Chez White Star

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Auteur

Gemma Román

Editeur

White Star

Genre

Tout-carton

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Le Petit Chaperon Rouge

Gemma Román

Paru le 24/09/2026

20 pages

White Star

14,90 €

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