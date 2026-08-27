Le Petit Chaperon rouge se réinvente dans un livre cartonné interactif à rabats, conçu pour les enfants dès 4 ans. A chaque double page, de grandes et petites fenêtres à soulever dévoilent des détails cachés, des personnages inattendus et des scènes pleines d'humour. Les jeunes lecteurs s'amusent à chercher le loup, à repérer les indices dans la forêt et à suivre l'histoire pas à pas, tout en participant activement au récit. Les textes courts et rassurants rendent ce classique accessible sans jamais effrayer, tandis que les illustrations lumineuses et expressives de Gemma Román donnent vie à un univers chaleureux. Un livre idéal pour développer l'attention, le langage, la motricité fine et le plaisir de lire ensemble, en transformant le conte en véritable jeu d'observation.