Ténèbres - Plongez dans les profondeurs de l'humanité

Sur sa chaîne Conte Fécond, Poisson Fécond, star incontournable de YouTube aux millions de fans, nous plonge au coeur de ces histoires glauques qui exercent sur nous une fascination irrésistible. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les tueurs en série les plus cruels de l'Histoire et leurs modes opératoires ? Ou demandé quelles étaient les sectes les plus malsaines et comment elles fonctionnaient ? Psychoses collectives les plus inquiétantes, expériences scientifiques les plus sordides, théories du complot les plus étranges... Dans ce livre au mythique format Iceberg, il répond à nos questions les plus morbides et nous entraîne dans des récits toujours plus glaçants. Des faits les plus connus aux récits les plus indicibles, plongez dans l'horreur à travers 20 thématiques captivantes, passées au crible d'un éclairage historique précis, pour tout savoir sur ces moments qui ont fait les heures les plus sombres de l'humanité. Le livre dont vous ne sortirez pas indemne ! Chris Conte, alias Poisson Fécond, est un créateur de contenu culturel décalé aux 5 millions d'abonnés sur les réseaux, dont une chaîne, Conte Fécond, dédiée spécifiquement à l'horreur. Il est l'auteur de Ca fait quoi ? et de Et si la Terre s'arrêtait de tourner ? aux éditions Leduc.