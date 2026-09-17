Mes assiettes naturo

Dans ce grimoire moderne, Cynthia Kå vous invite à cuisiner ce que la terre a de meilleur. Des assiettes gourmandes et colorées, remplies d'aliments vrais, ancrées dans les traditions de tous les continents. Naturopathe renommée, elle a fait de sa cuisine un véritable art de vivre qu'elle vous invite à retrouver. Au fil des pages, découvrez plus de 60 recettes simples et gourmandes ainsi que leurs bienfaits, les gestes justes en cuisine thérapeutique pour révéler ce que chaque aliment a de meilleur. Enfin, adoptez la philosophie du bien manger, héritée de nos ancêtres, pour nourrir votre corps avec ce qu'il reconnaît et composer librement vos propres associations. Cynthia Kå est autrice, naturopathe, experte en nutrition végétale, herboriste et fondatrice de Maison Kâ, marque de tisanes médicinales bio. Diagnostiquée d'un cancer du sein à 31 ans, elle repense entièrement son rapport à l'alimentation et construit une approche fondée sur la sagesse ancestrale et la biologie du terrain. Elle partage ses conseils sur les réseaux sociaux (by_cynthia_ka sur lnstagram), où plus de 900 000 personnes la suivent