Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mes assiettes naturo

Cynthia Kå, Cynthia Ka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce grimoire moderne, Cynthia Kå vous invite à cuisiner ce que la terre a de meilleur. Des assiettes gourmandes et colorées, remplies d'aliments vrais, ancrées dans les traditions de tous les continents. Naturopathe renommée, elle a fait de sa cuisine un véritable art de vivre qu'elle vous invite à retrouver. Au fil des pages, découvrez plus de 60 recettes simples et gourmandes ainsi que leurs bienfaits, les gestes justes en cuisine thérapeutique pour révéler ce que chaque aliment a de meilleur. Enfin, adoptez la philosophie du bien manger, héritée de nos ancêtres, pour nourrir votre corps avec ce qu'il reconnaît et composer librement vos propres associations. Cynthia Kå est autrice, naturopathe, experte en nutrition végétale, herboriste et fondatrice de Maison Kâ, marque de tisanes médicinales bio. Diagnostiquée d'un cancer du sein à 31 ans, elle repense entièrement son rapport à l'alimentation et construit une approche fondée sur la sagesse ancestrale et la biologie du terrain. Elle partage ses conseils sur les réseaux sociaux (by_cynthia_ka sur lnstagram), où plus de 900 000 personnes la suivent

Par Cynthia Kå, Cynthia Ka
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Cynthia Kå, Cynthia Ka

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes assiettes naturo par Cynthia Kå, Cynthia Ka

Commenter ce livre

 

Mes assiettes naturo

Cynthia Kå, Cynthia Ka

Paru le 17/09/2026

224 pages

Leduc.s éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538576
9791028538576
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.