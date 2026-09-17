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#Essais

Les enfants

Manon Pignot

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"Les enfants d'aujourd'hui ont bien de la chance". Qui n'a pas été confronté dans son jeune temps à cette sentence, assénée par un adulte ? Cette petite phrase récurrente traduit les progrès accomplis au profit des enfants depuis le xixe siècle. Mais elle est aussi porteuse d'un message profondément culpabilisateur : les enfants d'aujourd'hui seraient-ils redevables du passé de leurs parents ? S'ils ne travaillent plus à la mine, est-ce à dire que leur "cause" est inattaquable et, surtout, inattaquée ? Les récents scandales impliquant des institutions religieuses, des réseaux de crèches ou des écoles ont mis en lumière combien les enfants pouvaient être des cibles. De la Révolution à nos jours, Manon Pignot retrace l'histoire des enfants en France. Elle nous plonge dans ces âges de la vie à travers l'évolution des cadres familiaux, de l'éducation, du monde du travail, de l'émergence d'une culture enfantine, en se plaçant dans leurs pas, en analysant leurs points de vue. Ce livre propose ainsi de (re)traverser deux siècles d'histoire de la société française à hauteur d'enfant.

Par Manon Pignot
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Manon Pignot

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Les enfants

Manon Pignot

Paru le 17/09/2026

448 pages

Editions Tallandier

24,90 €

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