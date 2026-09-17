Coco Chanel fut la fondatrice d'un empire de la mode et incarna en même temps une véritable révolution culturelle et sociale. Avant de devenir une légende, "Mademoiselle Coco" était Gabrielle, une jeune orpheline sans ressources qui refusa les conventions et plaça son indépendance au-dessus de tout. Par sa détermination et son audace, elle transforma sa vision en un style intemporel, libérant les femmes des contraintes de la mode traditionnelle. Robes droites, petite robe noire, tailleur aux boutons dorés, bijoux fantaisie, sac matelassé et le mythique Chanel N°5 : autant de créations devenues des symboles universels. Cet ouvrage, richement illustré, retrace le parcours d'une femme libre et visionnaire, incarnation parfaite de l'élégance moderne. Un hommage à une icône dont l'influence traverse les générations, fidèle à sa conviction : "La mode se démode, le style jamais".