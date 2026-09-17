La Sorcière gothique. Magie et histoires du monde des ombres explore l'univers fascinant et obscur de la sorcière gothique : une figure solitaire, romantique et profondément liée aux mystères de la nuit. Ce livre richement illustré propose un guide immersif de son mode de vie et de ses pratiques magiques, des outils qu'elle privilégie aux rituels célébrés à la tombée du jour ou sous la pleine lune. Attirée par le macabre, le symbolique et la beauté crépusculaire, la sorcière gothique évolue dans un monde fait de sortilèges nocturnes, de plantes magiques, d'animaux symboliques et de fêtes emblématiques comme Halloween. A travers une approche poétique et esthétique, l'ouvrage célèbre la magie de la solitude, l'introspection et le lien profond entre nature, ombre et spiritualité. Un livre inspirant, accessible et envoûtant.