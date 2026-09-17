Automne câlin

Cinq histoires automnales suivent de petits animaux confrontés à de nouveaux défis, entre école, amitié, entraide et découvertes du quotidien. A travers des situations douces et rassurantes, les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions et à grandir à leur rythme. Dans la forêt, l'arrivée de l'automne marque une période de changements et de nouveaux départs, faite de journées pluvieuses, de feuilles dorées et de petites découvertes à vivre ensemble. Cinq jeunes animaux affrontent chacun une expérience importante : Lila apprivoise la peur de commencer l'école et découvre l'amitié, Timo comprend que chacun avance à son propre rythme, Otto transforme la pluie en aventure joyeuse, Noce apprend la valeur de l'entraide en préparant l'hibernation, et Bice reçoit un geste sincère qui réchauffe le coeur. A travers des histoires douces, accessibles et rassurantes, ce recueil accompagne les tout-petits dans la reconnaissance des émotions du quotidien - courage, partage, attention aux autres et acceptation des imprévus - tout en célébrant l'automne, la nature et les petites étapes de la croissance, dans un format idéal pour la lecture partagée avant le coucher.