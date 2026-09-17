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#Album jeunesse

Automne câlin

Rebecca Cowley, Ester Tomè

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Cinq histoires automnales suivent de petits animaux confrontés à de nouveaux défis, entre école, amitié, entraide et découvertes du quotidien. A travers des situations douces et rassurantes, les enfants apprennent à reconnaître leurs émotions et à grandir à leur rythme. Dans la forêt, l'arrivée de l'automne marque une période de changements et de nouveaux départs, faite de journées pluvieuses, de feuilles dorées et de petites découvertes à vivre ensemble. Cinq jeunes animaux affrontent chacun une expérience importante : Lila apprivoise la peur de commencer l'école et découvre l'amitié, Timo comprend que chacun avance à son propre rythme, Otto transforme la pluie en aventure joyeuse, Noce apprend la valeur de l'entraide en préparant l'hibernation, et Bice reçoit un geste sincère qui réchauffe le coeur. A travers des histoires douces, accessibles et rassurantes, ce recueil accompagne les tout-petits dans la reconnaissance des émotions du quotidien - courage, partage, attention aux autres et acceptation des imprévus - tout en célébrant l'automne, la nature et les petites étapes de la croissance, dans un format idéal pour la lecture partagée avant le coucher.

Par Rebecca Cowley, Ester Tomè
Chez Sassi Editore

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Auteur

Rebecca Cowley, Ester Tomè

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Automne câlin

Rebecca Cowley, Ester Tomè trad. Romain Labat

Paru le 17/09/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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