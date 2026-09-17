2 millions de lectures dans sa première version Wattpad ! Depuis la disparition de son père, Rubis mène chaque jour une nouvelle bataille pour survivre. Au lycée, elle est devenue la cible idéale : insultes, harcèlement, violence... Elle subit en attendant que l'orage passe. Jusqu'au jour où quelque chose se réveille en elle : une colère brûlante, un feu impossible à contrôler. Et cette mystérieuse silhouette qui surgit à la moindre menace, qui est-elle ? Gauthier, Joyau de la reine Opale, lui révèle qu'elle n'est pas une adolescente ordinaire, mais une sorcière. Un univers inédit se présente à elle, lui offrant l'échappatoire rêvée : partir, se sauver... et découvrir qui elle est réellement. Car la souveraine voit en la jeune néophyte une femme puissante capable de rassembler les fragments de l'Esmantium, la gemme magique ultime qui suscite bien des convoitises... Entre secrets, dangers, amour interdit et magie en éveil, Rubis se retrouve au coeur d'une quête conflictuelle qui la dépasse, mais dont elle pourrait bien être la clé. La nouvelle romantasy Young Adult de Tiphaine Bleuvenn !