Le Mystère Clara Zoty

Haut-Forez, France. Sur une route forestière isolée, une femme se réveille dans une voiture inconnue, amnésique, et sans aucun souvenir de son identité. Guidée par un cauchemar, elle découvre près d'un lac un secret terrifiant. Bientôt traquée par des hommes armés et recherchée par la Police Judiciaire dans une affaire criminelle aux ramifications internationales, elle tente de comprendre qui elle est. Mais lorsque la vérité éclatera, son identité révélera un passé stupéfiant.