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Le Mystère Clara Zoty

Daniel Martinange, Martinange Daniel

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Haut-Forez, France. Sur une route forestière isolée, une femme se réveille dans une voiture inconnue, amnésique, et sans aucun souvenir de son identité. Guidée par un cauchemar, elle découvre près d'un lac un secret terrifiant. Bientôt traquée par des hommes armés et recherchée par la Police Judiciaire dans une affaire criminelle aux ramifications internationales, elle tente de comprendre qui elle est. Mais lorsque la vérité éclatera, son identité révélera un passé stupéfiant.

Par Daniel Martinange, Martinange Daniel
Chez Editions Eaux Troubles

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Auteur

Daniel Martinange, Martinange Daniel

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Thrillers

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Le Mystère Clara Zoty

Daniel Martinange, Martinange Daniel

Paru le 10/09/2026

310 pages

Editions Eaux Troubles

21,00 €

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Scannez le code barre 9782940766659
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