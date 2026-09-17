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Agenda du succès

Anonyme, Un Monde different

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L'Agenda du succès s'avère un compagnon de choix pour structurer votre journée et votre vie pour atteindre vos objectifs ! Les pensées inspireront chacune de vos journées et leur présentation en fera des outils de travail indispensables, pratiques et efficaces. - Présentation en deux couleurs, - Couverture cartonnée, - Une journée par page, - Une pensée par jour, - Le mois en un seul coup d'oeil pour noter les rendez-vous importants et les objectifs à atteindre, - Dates à retenir en Europe, (mais aussi au Canada et aux Etats-Unis), - Une page pour noter les projets à réaliser durant l'année, - Des pages d'informations pratiques : anniversaire de mariage, fleurs du mois, équivalence métrique, table de conversion ; signes du zodiaque, - Des pages pour noter les adresses de contacts, - Des pages vierges pour prendre des notes.

Par Anonyme, Un Monde different
Chez Un Monde Différent

|

Auteur

Anonyme, Un Monde different

Editeur

Un Monde Différent

Genre

Agendas adulte

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Agenda du succès

Anonyme, Un Monde different

Paru le 17/09/2026

432 pages

Un Monde Différent

20,00 €

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