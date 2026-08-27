Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Les apparences sont (souvent) trompettes

Elodie Duhameau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maman dit souvent : " les apparences sont trompeuses. " Euh non... trompettes. Trompeuses ou trompettes ? Un nouvel album pour l'autrice-illustratrice Elodie Duhameau qui nous amène à nous questionner sur les apparences. Nina crie à plein volume et sa face est toute rouge. Ca doit être très grave ! Ah non... Nina avait juste faim, très faim. Les voisines rigolent très très fort. Est-ce qu'elles rient de moi... ? Bien sûr que non ! C'est l'écureuil gourmand aux joues bien remplies qui provoque leurs rires ! Maman dit souvent : " les apparences sont trompeuses. " Euh non... trompettes. Trompeuses ou trompettes ? Moi, je préfère trompettes !

Par Elodie Duhameau
Chez Les 400 coups

|

Auteur

Elodie Duhameau

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les apparences sont (souvent) trompettes par Elodie Duhameau

Commenter ce livre

 

Les apparences sont (souvent) trompettes

Elodie Duhameau

Paru le 27/08/2026

32 pages

Les 400 coups

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898154317
9782898154317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.