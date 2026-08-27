Les apparences sont (souvent) trompettes

Maman dit souvent : " les apparences sont trompeuses. " Euh non... trompettes. Trompeuses ou trompettes ? Un nouvel album pour l'autrice-illustratrice Elodie Duhameau qui nous amène à nous questionner sur les apparences. Nina crie à plein volume et sa face est toute rouge. Ca doit être très grave ! Ah non... Nina avait juste faim, très faim. Les voisines rigolent très très fort. Est-ce qu'elles rient de moi... ? Bien sûr que non ! C'est l'écureuil gourmand aux joues bien remplies qui provoque leurs rires ! Maman dit souvent : " les apparences sont trompeuses. " Euh non... trompettes. Trompeuses ou trompettes ? Moi, je préfère trompettes !