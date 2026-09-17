140 décibels

En quête d'apaisement, entre silence impossible à trouver et besoin d'exploration, Thomas plonge tout entier dans sa découverte de la nature. Un an après l'accident stupide qui a fait de Thomas un garçon hypersensible aux sons, celui-ci, habitué à vivre désormais dans le silence, part en vacances avec ses parents dans les montagnes. Il a échangé sa chambre avec celle d'Eloïse, qui lui a laissé un jeu de piste grandeur nature. D'énigme en énigme, d'indice en déconvenue, avec Lou, la voisine mystérieuse, et César, son cousin, Thomas découvre un univers sonore différent : la montagne, son silence et sa quiétude. Ce calme, c'est l'occasion pour lui de réfléchir à sa responsabilité dans son accident, de nommer les émotions qui le tourmentent depuis des mois, et de s'ouvrir des portes, ou de les claquer.