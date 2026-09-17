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#Bande dessinée jeunesse

140 décibels

Jean Tévélis

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En quête d'apaisement, entre silence impossible à trouver et besoin d'exploration, Thomas plonge tout entier dans sa découverte de la nature. Un an après l'accident stupide qui a fait de Thomas un garçon hypersensible aux sons, celui-ci, habitué à vivre désormais dans le silence, part en vacances avec ses parents dans les montagnes. Il a échangé sa chambre avec celle d'Eloïse, qui lui a laissé un jeu de piste grandeur nature. D'énigme en énigme, d'indice en déconvenue, avec Lou, la voisine mystérieuse, et César, son cousin, Thomas découvre un univers sonore différent : la montagne, son silence et sa quiétude. Ce calme, c'est l'occasion pour lui de réfléchir à sa responsabilité dans son accident, de nommer les émotions qui le tourmentent depuis des mois, et de s'ouvrir des portes, ou de les claquer.

Par Jean Tévélis
Chez Alice

|

Auteur

Jean Tévélis

Editeur

Alice

Genre

Romans, témoignages & Co

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140 décibels

Jean Tévélis

Paru le 17/09/2026

256 pages

Alice

14,50 €

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Scannez le code barre 9782874267475
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