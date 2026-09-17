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Les P'tites Poules Mes activités et coloriages préci-oeufs

Dragon d'or, Pkj

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Un livre de coloriages et d'activités bourré de la bonne humeur caractéristique des P'tites Poules, les albums aux 5 millions d'exemplaires vendus chez Pocket Jeunesse ! Retrouver l'univers espiègle des P'tites Poules n'a jamais été aussi amusant que grâce à ce livre de coloriages et d'activités. Des coloriages inédits, des jeux variés, des labyrinthes aux jeux des différences... il y en aura pour tous les goûts ! De quoi amuser petits et grands fans des poules les plus célèbres de la littérature jeunesse, afin de prolonger le plaisir de la lecture des albums de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Pour s'amuser encore plus avec Les P'tites Poules, à découvrir aussi : Les P'tites Poules - Mon P'tit jeu, les jeux de cartes ou encore les Cocoricartes à gratter !

Par Dragon d'or, Pkj
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Pkj

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Les P'tites Poules Mes activités et coloriages préci-oeufs

Dragon d'or, Pkj

Paru le 17/09/2026

76 pages

Les Livres du Dragon d'Or

11,95 €

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Scannez le code barre 9782821220331
9782821220331
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