Les P'tites Poules Mes activités et coloriages préci-oeufs

Un livre de coloriages et d'activités bourré de la bonne humeur caractéristique des P'tites Poules, les albums aux 5 millions d'exemplaires vendus chez Pocket Jeunesse ! Retrouver l'univers espiègle des P'tites Poules n'a jamais été aussi amusant que grâce à ce livre de coloriages et d'activités. Des coloriages inédits, des jeux variés, des labyrinthes aux jeux des différences... il y en aura pour tous les goûts ! De quoi amuser petits et grands fans des poules les plus célèbres de la littérature jeunesse, afin de prolonger le plaisir de la lecture des albums de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Pour s'amuser encore plus avec Les P'tites Poules, à découvrir aussi : Les P'tites Poules - Mon P'tit jeu, les jeux de cartes ou encore les Cocoricartes à gratter !