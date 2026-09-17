Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Miniverse - Mes messages à sticker

MGA Entertainment, Entertainment Mga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
10 jolies cartes à customisgrâce aux 500 stickers feel good, pour créer son propre univers positif et mignon. Un titre irrésistible de papeterie, créatif et good vibes ! Un miniunivers plein de douceur où chaque page invite les enfants à compléter une carte grâce à des stickers feel good pour créer un moment de détente et de bonne humeur. Un concept simple, créatif et hyper ludique qui encourage à personnaliser les messages, booster sa créativité et créer des scènes qui donnent le sourire. Des stickers à coller, des vibes positives à créer, un max de plaisir à chaque page !

Par MGA Entertainment, Entertainment Mga
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

MGA Entertainment, Entertainment Mga

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miniverse - Mes messages à sticker par MGA Entertainment, Entertainment Mga

Commenter ce livre

 

Miniverse - Mes messages à sticker

MGA Entertainment, Entertainment Mga

Paru le 17/09/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219762
9782821219762
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.