Miniverse - Mes messages à sticker

10 jolies cartes à customisgrâce aux 500 stickers feel good, pour créer son propre univers positif et mignon. Un titre irrésistible de papeterie, créatif et good vibes ! Un miniunivers plein de douceur où chaque page invite les enfants à compléter une carte grâce à des stickers feel good pour créer un moment de détente et de bonne humeur. Un concept simple, créatif et hyper ludique qui encourage à personnaliser les messages, booster sa créativité et créer des scènes qui donnent le sourire. Des stickers à coller, des vibes positives à créer, un max de plaisir à chaque page !