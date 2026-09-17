Livre-enquête Sorceline

Une aventure inédite de Sorceline, l'héroïne de la BD du même nom, dans un livre-enquête magique qui plaira à tous les apprentis fantasticologues ! Comme toujours, Sorceline est en retard en cours. Mais, alors qu'elle se presse, elle se perd dans un couloir du manoir d'Archibald Balzar, sur l'île de Vorn où elle fait son stage. Elle remarque alors une pierre étrange au mur. Curieuse, elle appuie dessus et déclenche un mécanisme, qui révèle un bureau secret. A peine y est-elle entrée que la porte se referme et la piège dans l'obscurité. Pire encore : quel que soit le moyen par lequel elle tente de sortir, tout la ramène à cette pièce ou à des passages mystérieux qui renvoient les uns aux autres. Sorceline réussira-t-elle à déjouer ce piège et à s'en sortir indemne ? Un livre-enquête immersif mêlant énigmes et aventures magiques, inspiré de la série à succès de Sylvia Douyé et Paola Antista chez Glénat/Vents d'Ouest !