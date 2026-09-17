Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Livre-enquête Sorceline

Glénat, Sylvia Douyé, Paola Antista

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une aventure inédite de Sorceline, l'héroïne de la BD du même nom, dans un livre-enquête magique qui plaira à tous les apprentis fantasticologues ! Comme toujours, Sorceline est en retard en cours. Mais, alors qu'elle se presse, elle se perd dans un couloir du manoir d'Archibald Balzar, sur l'île de Vorn où elle fait son stage. Elle remarque alors une pierre étrange au mur. Curieuse, elle appuie dessus et déclenche un mécanisme, qui révèle un bureau secret. A peine y est-elle entrée que la porte se referme et la piège dans l'obscurité. Pire encore : quel que soit le moyen par lequel elle tente de sortir, tout la ramène à cette pièce ou à des passages mystérieux qui renvoient les uns aux autres. Sorceline réussira-t-elle à déjouer ce piège et à s'en sortir indemne ? Un livre-enquête immersif mêlant énigmes et aventures magiques, inspiré de la série à succès de Sylvia Douyé et Paola Antista chez Glénat/Vents d'Ouest !

Par Glénat, Sylvia Douyé, Paola Antista
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Glénat, Sylvia Douyé, Paola Antista

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Livre-enquête Sorceline par Glénat, Sylvia Douyé, Paola Antista

Commenter ce livre

 

Livre-enquête Sorceline

Glénat, Sylvia Douyé, Paola Antista

Paru le 17/09/2026

96 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219595
9782821219595
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.