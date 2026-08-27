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Français 3e

Collectif, Rue des écoles

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Les sujets corrigés pas à pas et les fiches de révision pour réussir le brevet ! Un ouvrage pour réviser tous les exercices du brevet de français : compréhension et interprétation de texte, dictée, sujet d'invention. Des sujets d'annales corrigés sont proposésvpour s'entraîner sur tous les objets d'étude. Des fiches de révision (grammaire, orthographe, vocabulaire) et de méthode (gestion du brouillon, relecture, organisation) permettent de faire le point pour être prêt le jour de l'épreuve.

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Annales Français

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Français 3e

Collectif, Rue des écoles

Paru le 27/08/2026

256 pages

Rue des Ecoles

8,95 €

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