Français 3e

Les sujets corrigés pas à pas et les fiches de révision pour réussir le brevet ! Un ouvrage pour réviser tous les exercices du brevet de français : compréhension et interprétation de texte, dictée, sujet d'invention. Des sujets d'annales corrigés sont proposésvpour s'entraîner sur tous les objets d'étude. Des fiches de révision (grammaire, orthographe, vocabulaire) et de méthode (gestion du brouillon, relecture, organisation) permettent de faire le point pour être prêt le jour de l'épreuve.