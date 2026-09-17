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#Essais

Kâmasûtra

Frédéric Boyer

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Dans une nouvelle traduction originale du sanscrit, voici cet étonnant rendez-vous avec une grammaire du désir, conjuguée à l'idée pratique d'une existence sensuelle, théâtralisée, vécue à coups de formules, de ruses, de syllogismes, de recettes ou de techniques diverses, et de poèmes. L'étude des plaisirs et du sexe est ici un art du bref, de la rapidité et de la récitation. Texte de l'Antiquité de l'Inde, le Kâmasûtra nous plonge aujourd'hui dans la mélancolie d'un monde perdu ou impossible. Celle d'une idéalisation sophistiquée de la comédie de moeurs, d'une trop parfaite écriture des équations menant à l'équilibre illusoire du plaisir et du néant.

Par Frédéric Boyer
Chez P.O.L

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Auteur

Frédéric Boyer

Editeur

P.O.L

Genre

Erotisme, Kama-sutra

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Kâmasûtra

Frédéric Boyer

Paru le 17/09/2026

416 pages

P.O.L

14,00 €

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Scannez le code barre 9782818066874
9782818066874
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