Un pas de plus chaque jour

Best-seller du New York Times. Un guide inspirant et accessible sur la discipline et la constance, fondé sur une philosophie simple : faire chaque jour un pas de plus pour transformer sa vie. Arrêtez de vous freiner. Reprenez le contrôle de votre vie et transformez votre état d'esprit en matière de santé, de relations et de réussite. La progression n'arrive pas du jour au lendemain : c'est un choix. Chaque matin, nous avons la possibilité de choisir de grandir. Préparer un marathon, gérer sa vie de famille ou créer une entreprise : agir avec intention dans tout ce que l'on entreprend est essentiel pour réussir. Ces choix, répétés jour après jour, s'accumulent avec le temps et, grâce à une constance sans compromis, leurs effets peuvent transformer une vie. Nick Bare propose une philosophie simple pour aider chacun à trouver la clarté et la détermination nécessaires pour continuer à avancer : " un pas de plus. " Cette idée guide nos actions et façonne les résultats que nous obtenons. Elle paraît simple - mais elle ne l'est pas. Et si elle l'était, tout le monde la mettrait en pratique. Riche en manifestes, en pistes de réflexion et en conseils tirés des échanges avec les invités de son podcast, cet ouvrage vous aidera à : - déterminer où concentrer votre temps, votre énergie et vos ressources afin de clarifier votre mission ; - identifier les doutes et les peurs qui vous privent de joie et développer une confiance durable ; - affronter les moments difficiles et apprendre à tirer parti des épreuves ; - faire face aux imprévus et traverser les transitions de la vie avec résilience ; - instaurer des routines solides et poser des limites pour éviter l'épuisement et privilégier l'essentiel. Nick Bare propose un état d'esprit capable de transformer profondément votre vie.