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L'almanach de la nature

Artémis, Jackie Gerné

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Almanach de la nature 2027 Chaque semaine, un calendrier avec des informations variées sur la nature : des fiches sur les plantes et les animaux, les règles de glanage et de balade en forêt, ainsi que des méthodes d'observation de la faune et de la flore, dans le respect de la biodiversité. Ce contenu inclut également des explications sur le balisage des sentiers, les plantes toxiques, des cycles naturels comme l'hibernation et un modèle d'herbier. En complément, des recettes et remèdes naturels, des astuces pour observer les oiseaux, des anecdotes, ainsi que des focus sur des parcs naturels, parmi bien d'autres sujets passionnants. Cet outil est un véritable compagnon pour les passionnés de nature, offrant des informations pratiques et adaptées aux différentes saisons tout au long de l'année. Couverture élaborée par Jackie Gerné, illustratrice naturaliste de talent.

Par Artémis, Jackie Gerné
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Artémis, Jackie Gerné

Editeur

Editions Artémis

Genre

Calendriers adulte

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L'almanach de la nature

Artémis, Jackie Gerné

Paru le 17/09/2026

176 pages

Editions Artémis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782816025972
9782816025972
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