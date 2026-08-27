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Les méridiens extraordinaires ou les merveilleux vaisseaux

Alain Dubois

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Le premier livre pratique sur les Merveilleux Vaisseaux, complément idéal à L'Atlas d'acupuncture et aide-mémoire du praticien du même auteur, Alain Dubois. Qi " extraordinaires " Jing " méridiens " Ba " huit " Mai " vaisseaux " Les Méridiens Extraordinaires ou Merveilleux Vaisseaux [Qi jing ba mai] sont un sujet incontournable en acupuncture comme en Qigong, mais ils sont sous-employés, car méconnus dans leurs applications pratiques. Si l'étude de l'acupuncture est aujourd'hui riche en ouvrages, l'utilisation en clinique des Merveilleux Vaisseaux est quasiment absente des ouvrages ainsi que de bon nombre de formations. Cet ouvrage se veut le premier livre pratique d'un clinicien sur les Merveilleux Vaisseaux faisant ainsi un complément à L'Atlas d'acupuncture et aide-mémoire du praticien. Vous y trouverez des explications claires sur la mécanique énergétique faisant le lien entre Méridiens, Grands Méridiens et Merveilleux Vaisseaux ainsi que des tableaux de synthèse ou comparatifs. Après un rappel très complet de l'origine des Qi jing ba mai dans la genèse du développement corporel, l'auteur décrit ensuite les trajets complets des Qi jing ba mai et le détail de leurs points constitutifs, pour finir par aborder leur emploi dans un certain nombre de pathologies.

Par Alain Dubois
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Alain Dubois

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Médecine chinoise

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Les méridiens extraordinaires ou les merveilleux vaisseaux

Alain Dubois

Paru le 27/08/2026

232 pages

Guy Trédaniel Editions

38,00 €

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