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Le journal des apprentissages dans ma classe

Jacques Crinon, Caroline Scheepers

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Ecrire, parler, réfléchir, apprendre Depuis 25 ans, dans toute la francophonie, au terme de la journée, des écoliers reviennent par écrit sur leurs apprentissages en cours. Qu'ont-ils appris ? Comment apprennent-ils ? Quelles sont leurs difficultés ? Le lendemain matin, deux ou trois élèves lisent leur texte de la veille : une discussion s'engage alors. Ensemble, les élèves apprennent à apprendre, ils se voient apprendre. L'enseignant régule son enseignement en observant les effets qu'il suscite chez ses élèves. Destiné aux enseignants, aux formateurs et aux chercheurs, ce livre se fonde sur de nombreux essais en classe et sur les études auxquelles ce dispositif a donné lieu. Le lecteur y découvrira : - les modalités d'utilisation du journal des apprentissages ; - les arguments théoriques, empiriques et légaux en sa faveur ; - des exemples et des analyses des écrits ou des oraux réflexifs ; - des recommandations et des pistes bibliographiques.

Par Jacques Crinon, Caroline Scheepers
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Jacques Crinon, Caroline Scheepers

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédagogie

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Le journal des apprentissages dans ma classe

Jacques Crinon, Caroline Scheepers

Paru le 17/09/2026

224 pages

De Boeck supérieur

24,95 €

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Scannez le code barre 9782807376267
9782807376267
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