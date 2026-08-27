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Agenda lunaire

Johanna Paungger, Thomas Poppe

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L'agenda indispensable pour une année 2026 au rythme de la lune ! Pleine lune, nouvelle lune, lune mystérieuse dont les caprices nous gouvernent, la Lune rythme notre vie et nos humeurs comme elle règle les marées et in fluence la croissance des plantes. L'agenda lunaire est l'outil indispensable pour connaître et noter les dates favorables dans le domaine de la santé, du travail, de la vie domestique, du jardinage... En suivant les cycles de la Lune, profitez de son influence bénéfique tout au long de l'année.

Par Johanna Paungger, Thomas Poppe
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Johanna Paungger, Thomas Poppe

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Agendas adulte

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Agenda lunaire

Johanna Paungger, Thomas Poppe

Paru le 27/08/2026

160 pages

Guy Trédaniel Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9782813237163
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