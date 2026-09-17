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La beauté cachée des maths

Samuel Pasquier, Franck Dunas

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Avec leurs formules et leurs théorèmes, les mathématiques font bien plus que décrire le monde qui nous entoure : elles font rêver. Leur poésie nous émerveille et nous révèle des sens cachés. Lorsque Franck, le narrateur du livre, pénètre dans la mystérieuse chambre de Poincaré, il est loin d'imaginer qu'il s'apprête à faire le plus extraordinaire des voyages. Propulsé à travers l'espace et le temps, guidé par l'énigmatique Hypatie, il rencontre les plus grands esprits de l'histoire des sciences, des lettres et de la philosophie, dans un univers où les équations répondent aux poèmes et où les démonstrations prennent la forme d'histoires. De station en station, il découvre que les mathématiques ne sont pas qu'un langage de rigueur, mais aussi une écriture du monde : multiple, créative, parfois musicale, toujours traversée par le même désir de comprendre. Un livre accessible et singulier, où la poésie éclaire les nombres et où les mathématiques révèlent leur beauté cachée.

Par Samuel Pasquier, Franck Dunas
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Samuel Pasquier, Franck Dunas

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Histoire des mathématiques

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La beauté cachée des maths

Samuel Pasquier, Franck Dunas

Paru le 17/09/2026

192 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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Scannez le code barre 9782807374003
9782807374003
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