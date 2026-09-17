La beauté cachée des maths

Avec leurs formules et leurs théorèmes, les mathématiques font bien plus que décrire le monde qui nous entoure : elles font rêver. Leur poésie nous émerveille et nous révèle des sens cachés. Lorsque Franck, le narrateur du livre, pénètre dans la mystérieuse chambre de Poincaré, il est loin d'imaginer qu'il s'apprête à faire le plus extraordinaire des voyages. Propulsé à travers l'espace et le temps, guidé par l'énigmatique Hypatie, il rencontre les plus grands esprits de l'histoire des sciences, des lettres et de la philosophie, dans un univers où les équations répondent aux poèmes et où les démonstrations prennent la forme d'histoires. De station en station, il découvre que les mathématiques ne sont pas qu'un langage de rigueur, mais aussi une écriture du monde : multiple, créative, parfois musicale, toujours traversée par le même désir de comprendre. Un livre accessible et singulier, où la poésie éclaire les nombres et où les mathématiques révèlent leur beauté cachée.