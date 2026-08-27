Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Enseigner le savoir-nager

Serge Durali, Laurent Fouchard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les étapes d'apprentissage de la natation, du débutant jusqu'au nageur confirmé, au travers de situations d'apprentissages hiérarchisées et précisément explicitées (avec vidéos). Apprendre à nager, c'est apprendre à évoluer dans un milieu spécifique, potentiellement dangereux, avec sécurité, confiance et autonomie. Dans un contexte où les noyades demeurent l'une des premières causes de mortalité accidentelle chez les enfants, l'enseignement du savoir-nager s'impose comme un enjeu majeur de santé publique, mais aussi comme une priorité éducative et citoyenne. Le savoir-nager ne se limite pas à parcourir quelques mètres en grande profondeur mais il s'agit de - construire une véritable compétence aquatique, - mobiliser des habiletés motrices spécifiques, - comprendre l'environnement, - gérer ses émotions - et prendre des décisions adaptées. Ce livre développe une approche innovante fondée sur le concept de " littératie aquatique " . Les auteurs défendent une vision globale et intégrée de l'apprentissage, articulant les dimensions physiques, cognitives, affectives et sociales du rapport à l'eau, en cohérence avec les enjeux actuels de formation du citoyen. Structuré en 5 périodes et 12 étapes progressives, ce guide propose - une démarche rigoureuse et opérationnelle en 12 étapes pour accompagner l'enseignant, l'éducateur sportif, le maître-nageur ou le parent dans la construction du savoir-nager ; - chaque étape est explicitée à partir de fondements scientifiques solides ; - des situations d'apprentissage hiérarchisées, différenciées et adaptées aux caractéristiques des enfants. Les auteurs proposent une démarche pédagogique exigeante et ambitieuse qui vise à former des nageurs capables de se déplacer efficacement dans l'eau, d'identifier les risques, de connaître leurs limites, d'adapter leurs conduites et d'agir avec lucidité dans des contextes variés. Un véritable outil de référence qui s'adresse à tous les professionnels soucieux de penser et d'enseigner le savoir-nager, dans une perspective à la fois sécuritaire, éducative et émancipatrice.

Par Serge Durali, Laurent Fouchard
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Serge Durali, Laurent Fouchard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Natation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enseigner le savoir-nager par Serge Durali, Laurent Fouchard

Commenter ce livre

 

Enseigner le savoir-nager

Serge Durali, Laurent Fouchard

Paru le 27/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807369719
9782807369719
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.