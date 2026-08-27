Enseigner le savoir-nager

Les étapes d'apprentissage de la natation, du débutant jusqu'au nageur confirmé, au travers de situations d'apprentissages hiérarchisées et précisément explicitées (avec vidéos). Apprendre à nager, c'est apprendre à évoluer dans un milieu spécifique, potentiellement dangereux, avec sécurité, confiance et autonomie. Dans un contexte où les noyades demeurent l'une des premières causes de mortalité accidentelle chez les enfants, l'enseignement du savoir-nager s'impose comme un enjeu majeur de santé publique, mais aussi comme une priorité éducative et citoyenne. Le savoir-nager ne se limite pas à parcourir quelques mètres en grande profondeur mais il s'agit de - construire une véritable compétence aquatique, - mobiliser des habiletés motrices spécifiques, - comprendre l'environnement, - gérer ses émotions - et prendre des décisions adaptées. Ce livre développe une approche innovante fondée sur le concept de " littératie aquatique " . Les auteurs défendent une vision globale et intégrée de l'apprentissage, articulant les dimensions physiques, cognitives, affectives et sociales du rapport à l'eau, en cohérence avec les enjeux actuels de formation du citoyen. Structuré en 5 périodes et 12 étapes progressives, ce guide propose - une démarche rigoureuse et opérationnelle en 12 étapes pour accompagner l'enseignant, l'éducateur sportif, le maître-nageur ou le parent dans la construction du savoir-nager ; - chaque étape est explicitée à partir de fondements scientifiques solides ; - des situations d'apprentissage hiérarchisées, différenciées et adaptées aux caractéristiques des enfants. Les auteurs proposent une démarche pédagogique exigeante et ambitieuse qui vise à former des nageurs capables de se déplacer efficacement dans l'eau, d'identifier les risques, de connaître leurs limites, d'adapter leurs conduites et d'agir avec lucidité dans des contextes variés. Un véritable outil de référence qui s'adresse à tous les professionnels soucieux de penser et d'enseigner le savoir-nager, dans une perspective à la fois sécuritaire, éducative et émancipatrice.