Prêt pour le pot !

Apprendre à aller sur le pot, un moment amusant et sans stress ! Cette boîte contient un livret ludique qui initie votre enfant tout en douceur à l'apprentissage de la propreté. Nounours et ses amis lui montrent comment faire. Grâce au pliage accordéon, vous pouvez poser le livre debout à côté du pot. Cela rend l'expérience plus amusante et aide votre enfant à s'entraîner en toute détente. A partir de 18 mois Stimule la motricité Premières étapes L'apprentissage de la propreté est une étape importante chez les tout-petits. Plus d'infos et de conseils dans la boîte.