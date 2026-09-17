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#Album jeunesse

Prêt pour le pot !

Collectif, Chantecler, Deborah Van de Leijgraaf

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Apprendre à aller sur le pot, un moment amusant et sans stress ! Cette boîte contient un livret ludique qui initie votre enfant tout en douceur à l'apprentissage de la propreté. Nounours et ses amis lui montrent comment faire. Grâce au pliage accordéon, vous pouvez poser le livre debout à côté du pot. Cela rend l'expérience plus amusante et aide votre enfant à s'entraîner en toute détente. A partir de 18 mois Stimule la motricité Premières étapes L'apprentissage de la propreté est une étape importante chez les tout-petits. Plus d'infos et de conseils dans la boîte.

Par Collectif, Chantecler, Deborah Van de Leijgraaf
Chez Chantecler

|

Auteur

Collectif, Chantecler, Deborah Van de Leijgraaf

Editeur

Chantecler

Genre

Tout-carton

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Prêt pour le pot !

Collectif, Chantecler, Deborah Van de Leijgraaf

Paru le 17/09/2026

14 pages

Chantecler

19,95 €

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Scannez le code barre 9782803465491
9782803465491
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