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Les 7 principes du self-leadership

Stephen R. Covey, Stephen Covey

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Prends-ta vie en main, sinon d'autres le feront pour toi ! Stephen R. Covey Fonctionnez-vous souvent en pilote automatique, pris dans le stress du quotidien ? Avez-vous l'impression de manquer de temps pour ce qui compte vraiment pour vous ? Peut-être avez-vous parfois le sentiment que les circonstances, les attentes des autres ou votre travail décident de votre vie à votre place. Un guide concret pour développer son autonomie, sa clarté et son efficacité personnelle. Stephen R. Covey est connu comme une figure majeure du développement personnel. Un programme pratique pour reprendre le contrôle de ses décisions, de ses priorités et de ses objectifs. Un ouvrage riche en exercices, tests et outils pour appliquer immédiatement les concepts dans la vie quotidienne.

Par Stephen R. Covey, Stephen Covey
Chez Mardaga Editions

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Auteur

Stephen R. Covey, Stephen Covey

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Réussite personnelle

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Les 7 principes du self-leadership

Stephen R. Covey, Stephen Covey

Paru le 27/08/2026

Mardaga Editions

24,90 €

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