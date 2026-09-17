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#Essais

Le nid deserté

Geneviève Bouchard

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Et si le "nid déserté' devenait un véritable rite de passage pour les parents d'aujourd'hui ? Ce guide propose de redécouvrir cette période sous un jour plus riche et plus serein. "Le nid déserté", soit la période de la vie qui entoure et qui suit le départ des enfants de la maison, est chargé de mystères. Et pour cause : qu'on soit un parent en couple ou solo, c'est tout le quotidien qui change ! Cet ouvrage, écrit par la spécialiste du sujet, explore avec bienveillance et humour tous les changements et les continuités que traverseront les parents d'enfants adultes. Appuyé sur les recherches les plus récentes, il propose des exercices d'autoréflexion et d'exploration pour prévenir les problèmes ou les résoudre, tout en saisissant les opportunités. Puisque les réalités du nid déserté sont plurielles, une diversité de situations personnelles, professionnelles, conjugales et familiales y sont abordées. Les grandes tendances centrales, comme les enfants boomerang et la grand-parentalité, ainsi que les différences individuelles y trouvent donc leur place. Ce livre braque également le projecteur sur deux sujets sous-évalués socialement : la deuxième partie de la vie (y compris le mitan de la vie) et les familles vieillissantes. Gageons qu'il vous donnera envie de souligner votre statut de parent émérite par un rite de passage !

Par Geneviève Bouchard
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Geneviève Bouchard

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Vie de famille

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Le nid deserté

Geneviève Bouchard

Paru le 17/09/2026

256 pages

Les Editions de l'Homme

19,90 €

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Scannez le code barre 9782761966634
9782761966634
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