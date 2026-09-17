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Geneviève O'Gleman

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Recevoir plus souvent, cuisiner moins, savourer davantage. Que ce soit pour un tête-à-tête improvisé, un brunch du dimanche ou une grande tablée pour célébrer, Geneviève O'Gleman propose des recettes originales pour recevoir sans stresser, sans se ruiner... et sans passer la journée à cuisiner ! Elle mise sur des raccourcis créatifs et des présentations efficaces qui en mettent plein la vue. Tout pour mieux profiter des moments partagés avec ses invités ! AU MENU : - Un bar à tartares épatant, avec ses sauces et accompagnements ; - Des bases savoureuses à congeler et des ingrédients dépanneurs pour des soupers improvisés ; - Des apéros qui font voyager dès la première bouchée ; - Risotto, osso buco, crêpe soufflée, tarte fine, oeufs bénédictine... des recettes raffinées et simplifiées ; - Des bols gourmands et colorés pour toutes les saisons et toutes les occasions ; - Des menus clés en main et des conseils pour mieux s'organiser ; - Des mocktails 100 % locaux qu'on peut transformer en cocktails ; - Des conseils pratiques pour maîtriser les accords mets-vins ; - Des desserts festifs et des bouchées sucrées pour finir le repas en beauté. Un livre à garder à portée de main pour recevoir plus souvent... et plus facilement !

Par Geneviève O'Gleman
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Geneviève O'Gleman

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Recevoir ses amis

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Geneviève O'Gleman

Paru le 17/09/2026

240 pages

Les Editions de l'Homme

24,00 €

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