Découvrez les Hautes-Alpes comme vous ne les avez jamais vues ! Des cimes éternelles aux vallées secrètes, cette bande dessinée vous embarque dans un voyage épique à travers le temps. Des légendes celtes aux grandes heures du Tour de France, en passant par les forteresses de Vauban et les luttes paysannes, chaque page fait revivre l'âme d'un territoire fier et méconnu. Richement illustrée, vivante et pleine d'anecdotes, cette BD est bien plus qu'un simple récit historique : c'est une déclaration d'amour aux Hautes-Alpes. Histoire, aventure et patrimoine au coeur des montagnes. Prêts pour l'ascension ?