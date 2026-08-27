Le Manuel d'improvisation théâtrale s'adresse aux amateurs comme aux professionnels, aux animateurs d'ateliers théâtre et à tous les curieux qui veulent découvrir différents aspects de cette pratique et cette formidable technique de communication. Il met en lumière les principes et techniques qui conduisent à la réussite d'une improvisation et propose cent exercices fondateurs. Il offre un tour d'horizon des pratiques de l'improvisation à travers le monde et une synthèse inédite de son histoire. Cette seconde édition rafraîchit la première version parue en 2003. La vie est une lente impro ? !