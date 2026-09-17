Jinbe Evolution Tome 13

Japon, VIIIe siècle. De gigantesque créatures insectoïdes envahissent la capitale. Pour les éradiquer, le gouvernement shôgunal crée une brigade d'intervention composée des meilleurs guerriers du pays ! Apprenti samouraï puissant, Jinbe intègre la prestigieuse agence shôgunale chargée de débarrasser la ville d'Edo des insectes qui commencent à l'infester. Des insectes d'un genre nouveau : titanesques, agressifs et meurtriers. Mais heureusement pour le jeune guerrier, les impressionnants pouvoirs de ses nouveaux coéquipiers lui permettront de développer les siens, s'il ne se fait pas tuer avant !