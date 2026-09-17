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Jinbe Evolution Tome 13

Hirohiko Araki, Hiroshi Fukuda

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Japon, VIIIe siècle. De gigantesque créatures insectoïdes envahissent la capitale. Pour les éradiquer, le gouvernement shôgunal crée une brigade d'intervention composée des meilleurs guerriers du pays ! Apprenti samouraï puissant, Jinbe intègre la prestigieuse agence shôgunale chargée de débarrasser la ville d'Edo des insectes qui commencent à l'infester. Des insectes d'un genre nouveau : titanesques, agressifs et meurtriers. Mais heureusement pour le jeune guerrier, les impressionnants pouvoirs de ses nouveaux coéquipiers lui permettront de développer les siens, s'il ne se fait pas tuer avant !

Par Hirohiko Araki, Hiroshi Fukuda
Chez Delcourt

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Auteur

Hirohiko Araki, Hiroshi Fukuda

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Jinbe Evolution Tome 13

Hirohiko Araki, Hiroshi Fukuda

Paru le 17/09/2026

192 pages

Delcourt

7,29 €

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Scannez le code barre 9782756065304
9782756065304
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