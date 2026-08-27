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#Roman francophone

Passage de Milan

Michel Butor

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L'intrigue, ou plutôt les intrigues de ce premier roman, rêvé et rédigé à l'étranger (en Egypte et surtout en Angleterre, dans les années 1952-1953), se déroulent à l'intérieur d'un immeuble parisien, qui doit fonctionner comme une maquette de la réalité, une sorte d'échantillon de Paris. Cette ville, confiera Butor, dans Curriculum vitae (Plon, 1996), je l'avais énormément explorée, j'y avais beaucoup flâné à pied, et pourtant elle m'échappait. [. . ] J'avais donc besoin de représenter Paris en réduction, afin de l'apprivoiser. Entre les étages de cet immeuble circule une foule de personnages, qui se croisent d'un appartement à l'autre, les douze chapitres correspondant aux douze heures de la nuit au cours de laquelle une adolescente meurt. Evocation de Paris, adieu à l'enfance, le livre joue aussi sur la mobilité des points de vue, l'enchevêtrement de l'espace et du temps, et les mots de son titre : le milan plane sur la ville comme I' oiseau-narrateur sur son texte.

Par Michel Butor
Chez Les Editions de Minuit

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Auteur

Michel Butor

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Littérature française

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Passage de Milan

Michel Butor

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

9,80 €

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