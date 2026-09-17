Dialogue 253 - Incestuel et incestes dans la famille, le couple et l'institution

L'inceste est un acte. Il n'est pas le fantasme incestueux associé à la configuration oedipienne. L'incestuel est une dynamique psychique intersubjective groupale. Il est animé par une dynamique antoedipienne. Si le passage à l'acte incestueux se manifeste dans les familles, l'incestuel en constitue le terreau. Le couple conjugal a aussi affaire à l'incestualité et à ses avatars (indifférenciation, emprise, perversion, violences, etc.). D'autre part, l'institution n'échappe pas à cette dynamique et à ses effets (emprise, chosification, manipulation, disqualification, imposture, etc.). Ce numéro a le souci de décliner la forme que prend le fonctionnement incestuel dans ses aspects développementaux puisqu'il participe à la naissance psychique de l'être humain, (le postulat de l'unité du bébé avec les soins et plus globalement avec l'objet) mais aussi et surtout les formes pathologiques qu'il prend dans le couple, la famille et au sein des institutions. Il déclinera d'autre part la question de l'inceste dans la clinique familiale et sous l'angle de l'anthropologie et de l'évolution du droit.