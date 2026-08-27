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Les anges en 50 questions

Pierre Doat

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La réponse à toutes les questions que l'on se pose sur les anges. Plusieurs centaines de livres sur les anges sont proposés en librairie, mais il existe peu d'ouvrages simples qui font le tour du sujet dans un langage accessible et éloigné de toute considération ésotérique. C'est le cas de ce livre qui, en 50 questions et réponses, permet de répondre aux interrogations que chacun se pose. C'est également un outil pour les catéchistes et groupes de réflexion, qui sera un des ouvrages de référence sur ce thème.

Par Pierre Doat
Chez Salvator

|

Auteur

Pierre Doat

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

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Les anges en 50 questions

Pierre Doat

Paru le 27/08/2026

136 pages

Salvator

14,90 €

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Scannez le code barre 9782706731471
9782706731471
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