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#Bande dessinée

Laissez-moi rire !

Jean Yanne

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Une anthologie des répliques et pensées d'un humoriste hautement subversif et génialement provocateur. Des textes choisis par son plus grand fan : François-Xavier Demaison. " Le problème des compliments, c'est qu'on n'est jamais sûr que ce soit sincère. Alors qu'en général, une insulte, ça vient vraiment du coeur. " Ce volume rassemble le meilleur des textes de Jean Yanne : sketches, répliques assassines et pensées fulgurantes. On y retrouve l'humoriste, le grincheux magnifique, celui pour qui la connerie était la seule ressource inépuisable. Et, derrière la mauvaise humeur, une intelligence féroce, celle du rire. Jean Yanne ne s'est jamais fait d'illusions. Ni sur ses contemporains. Ni sur l'époque. Ni sur lui-même. Il savait que " l'argent ne fait pas le bonheur " est un proverbe inventé pour calmer les pauvres, que " tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles " ; " Je me demande pourquoi la révolte ne gronde pas dans ce pays, écrivait-il. C'est peut-être parce que les gens ne voient pas ce que j'observe. " Véritable antidote à l'air du temps, cet irrésistible manuel de survie en territoire humain est présenté par l'un des plus grands fans de Jean Yanne : François-Xavier Demaison.

Par Jean Yanne
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Jean Yanne

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

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Laissez-moi rire !

Jean Yanne

Paru le 24/09/2026

288 pages

Le Cherche Midi

19,90 €

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