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#Roman francophone

Petite musique pour la fin des temps

Erick Audouard

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Riche d'aphorismes tantôt grinçants, tantôt poétiques, cet ouvrage au style étonnant s'ouvre par une série de lettres - de Satan à Google, de Van Gogh aux conservateurs de musée, ou encore de Kierkegaard à Conchita Wurst - qui posent un regard plein d'humour mais non moins sévère sur la société. A travers la condamnation de tout ce qui cherche aujourd'hui à enchaîner l'homme - liberté d'expression toute relative et paralysante, mollesse et fixité des opinons universelles, négation et oubli de Dieu -, c'est un amour vigoureux de l'humanité et de ce qu'elle est appelée à être dans le projet de Dieu qui est proclamé. Avec son observation acérée du quotidien dans les " Derniers cris " qui concluent l'ouvrage, l'auteur vient mettre en lumière, de manière imagée ou directe, les grands rouages du seul combat, celui entre le Bien et le Mal. Il nous invite, par étincelles d'esprit successives, à résister aux forces qui cherchent à nous arracher à notre vocation, et à choisir la vie

Par Erick Audouard
Chez Salvator

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Auteur

Erick Audouard

Editeur

Salvator

Genre

Littérature française

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Petite musique pour la fin des temps

Erick Audouard

Paru le 27/08/2026

192 pages

Salvator

20,00 €

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Scannez le code barre 9782706731464
9782706731464
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