Alors qu'elle est tombée en disgrâce pour avoir frappé un de ses pairs à la suite d'une insulte, Maddileh, une chevaleresse à la volonté inébranlable, ne voit d'autre voie pour retrouver son honneur que d'affronter la Dame Blanche. Cette dragonne de légende, dont on dit que nul homme ne peut la terrasser, est la gardienne de Forgeflamme, une épée mythique que les puissants convoitent. S'emparer de cette arme rendrait à Maddileh statut et honneur, mais pour ce faire, elle devra déjouer rien de moins qu'une prophétie.