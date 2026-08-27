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Manuel de kinésiologie équine

Cécile Bitton-Duris

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Le Manuel de kinésiologie équine est un ouvrage qui s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa relation au cheval. La méthode de kinésiologie qu'il enseigne est basée sur les principes de la kinésiologie émotionnelle mais aussi du Touch for health, elle permet une analyse fine des stress profonds logés dans le corps. Grâce aux exercices proposés dans ce manuel, apprenez à observer autrement vos chevaux, à comprendre leur vécu avec objectivité. Avec des outils simples, reconnectez-vous à votre instinct primaire afin de vous ancrer, et vous " poser " avec votre cheval. Accédez à une lecture comportementale innovante et vérifiable. Les protocoles proposés dans ce manuel vous permettent de mettre en place de nouveaux fonctionnements pour aller plus loin dans votre relation cavalier-cheval. Cette méthode de kinésiologie équine est accessible à tous, elle s'applique aussi bien pour les cavaliers de loisir que les cavaliers professionnels souhaitant accéder à la performance par le lien.

Par Cécile Bitton-Duris
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Cécile Bitton-Duris

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Equitation

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Manuel de kinésiologie équine

Cécile Bitton-Duris

Paru le 27/08/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

17,00 €

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